Si la station balnéaire est surtout connue pour sa plage naturiste, Bredene risque aussi d’être connue pour sa miss qui la représente (et pas seulement parce que sa maman est membre du SPA). Âgée de 21 ans, Charlotte - qui s’amusait lors d’un shooting en Crète à se déguiser et se maquiller en chat - s’est inscrite elle-même au concours de beauté et semble avoir les moyens de ses ambitions.

Étudiante en marketing social et experte en médias, cette finaliste de Flandre occidentale ressent la concurrence mais vise toutefois le top 3 final. "Ce serait déjà pas mal car je sais que cela peut ouvrir des portes , assure celle qui possède son propre blog et aimerait ouvrir un web shop avec sa propre ligne de vêtements. Je fais d’ailleurs beaucoup de choses pour la bonne cause via mes études orthopédiques. Comme des prothèses pour les petits chiens par exemple. Aussi, chaque été, je garantis la sécurité des personnes âgées ou invalides qui décident d’aller de la plage à la mer et je les accompagne ainsi jusqu’à leur retour sur la terre ferme."

Qualité ? "J’aime le contact avec les gens, et j’aime surtout les aider."

Défaut ? "Mon point faible est le français…"

Une bonne miss Belgique selon elle ? "Flexible, sociable et ambitieuse." Son portrait tout craché en somme.