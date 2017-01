Jusqu’au 14 janvier, jour de l’élection diffusée en direct sur AB3, découvrons nos 30 finalistes à Miss Belgique 2017. Aujourd’hui, Elisa Arnould. SMS MB28 au 6665.

Pour rappel, suite à une vidéo insultante envers ses congénères postée sur Facebook, Marine Toussaint (élue Miss Luxembourg fin août dernier) a été destituée de son titre et c’est donc sa première dauphine, Elisa Arnould, qui a hérité de la couronne. "J’étais attristée par cette histoire car elle m’a aussi insultée. Mais j’ai pris du recul par rapport à tout ça. Je me suis mise à l’écart car je n’avais pas envie que cette étiquette me colle à la peau jusqu’au bout."

Mission accomplie car, aujourd’hui, c’est de l’histoire ancienne pour celle qui s’est réellement révélée au fur et à mesure du concours. "Même si mes amis et mes parents ont eu du mal lorsque je me suis inscrite - car il a fallu vraiment tous les convaincre - je serais fière de finir dans le top 10, glisse cette native de Bouillon qui déteste le cliché de la miss sois belle et tais-toi. Il y a plein de filles qui font des études, ce n’est pas pour rien qu’on est testée sur des quizz de culture générale. Il faut savoir mettre en valeur son aspect physique, mais pas uniquement."

Et pour cause, cette célibataire de 23 ans pose non seulement de manière sexy (mais jamais vulgaire) en photo mais est également diplômée en institutrice et éducatrice primaire (elle a d’ailleurs fait un mois au Benin à cet effet). "Je cherche du travail dans l’aide à la jeunesse."

Hobbies ? "Je fais beaucoup de sport, insiste cette marraine de la Femina Bouillon (course 100 % féminine contre le cancer du sein) qui a aussi joué dans une pièce pour le Télévie ou qui a encore été présentatrice du défilé des Étoiles pour Sasha (enfant atteint d’une maladie génétique). La solidarité me parle beaucoup et si je peux apporter ma petite pierre à l’édifice..."

Qualité ? "Aussi exigeante que perfectionniste. Mais je pense que mon point fort est le relationnel, on me trouve souvent attachante et on me décrit comme une Ardennaise au grand cœur"

Défaut ? "La langue, sans doute. Car je ne parle malheureusement pas le néerlandais. Je le comprends mais je ne le parle pas. Puis je n’ai pas beaucoup de confiance en moi à la base car je suis d’un naturel curieuse, gourmande et anxieuse."

Complexe ? "Mes pieds, sourit Elisa . Mais ça va, je le vis plutôt bien. Je suis plutôt contre la chirurgie esthétique - sauf si elle est réparatrice - car une femme doit rester naturelle."

Une bonne miss Belgique selon elle ? "Elle doit être élégante, sociable, cultivée et intéressée par son pays. Elle doit en être une bonne ambassadrice et donc forcément bilingue ! Mais Miss Belgique est un travail que j’aimerais vraiment bien faire. Une Ardennaise Miss Belgique, vous y croyez ? (sourire)" Son exemple ? "Julie Taton. Elle m’inspire par l’ampleur médiatique qu’elle a prise. Je me verrais d’ailleurs bien présenter L’amour est dans le pré après avoir pu présenter un show à la foire agricole (sourires) !"