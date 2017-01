Jusqu’au 14 janvier, jour de l’élection diffusée en direct sur AB3, découvrons nos 30 finalistes à Miss Belgique 2017. Aujourd’hui, Ellen Bacquaert. SMS MB23 au 6665.

Championne de Belgique de danse depuis 4 ans (dans les disciplines du disco, hip-hop ou clipdance), cette Brugeoise de 21 ans a déjà gagné 23 titres au total, toutes disciplines confondues. "Je me suis inscrite à Miss Belgique pour vivre une nouvelle expérience, confie celle qui est chorégraphe de danse depuis ses 17 ans (elle donne même cours à certaines finalistes du concours de beauté) et bosse aussi comme esthéticienne indépendante. Je sais que cela peut ouvrir des portes et me faire gagner de la confiance en moi."

Si Ellen Bacquaert manque de confiance en elle, elle admet toutefois viser le top 3 final. "Je ne suis pas là pour faire de la figuration , souligne cette jeune prof ambitieuse qui a suivi une formation pour devenir championne du monde de danse. Je n’avais pas fini dans le top 3 lors des élections provinciales mais ici on recommence à zéro. On est toutes au même niveau !",

Qualité ? "Honnête, sportive (fan d’aquagym NdlR) et créative."

Défaut ? "Mon français. Cela fait quatre ans que je suis avec un Espagnol, donc je l’ai un peu oublié. Mais bon, personne n’est parfait et je ne veux pas me critiquer moi-même, les autres s’en chargeront bien pour moi !"

Une bonne Miss Belgique selon elle ? "Joyeuse et flexible, c’est bien pour le comité."