Jusqu’au 14 janvier, jour de l’élection diffusée en direct sur AB3, découvrons nos 30 finalistes à Miss Belgique 2017. Aujourd’hui, Justine Vandenbunder. SMS MB29 au 6665.

"On m’a toujours appelé miss alors je me suis dit que ce concours m’était destiné !" (sourire) Comme ses parents travaillent dans un garage Peugeot - même si, depuis cette année, la marque automobile n’est plus le sponsor officiel du concours de beauté -, les rumeurs veulent donc que cette étudiante en ostéopathie soit entrée dans le concours via ce piston (un comble pour une marque de voiture).

Originaire de Diksmuide, cette grande blonde de 20 ans (elle est la plus grande des miss - 1,78 mètre - avec Anjejoline, la 30e et dernière candidate dont le portrait est à lire demain dans la DH) assure qu’il s’agira toutefois de sa première et dernière élection. "Je n’en attends rien de cette élection, juste du fun ! Si on est huit candidates de Flandre occidentale, c’est simplement parce que c’est typiquement de chez nous le concours de miss, souligne-t-elle. Dans la région, nous sommes souvent des filles hyper ambitieuses." Et il s’agit aussi, accessoirement, du fief de la présidente du comité Miss Belgique, Darline Devos. Ce qui attise forcément les jalousies d’autres finalistes.

Hobbys ? "J’ai mis en place un site web où je vends des vêtements (www.just-elle.be, NdlR) et je crée et conçois également mes propres bijoux."

Qualité ? "Ambitieuse, positive et fonceuse."

Défaut ? "Têtue et impatiente. J’aime aller au bout des choses. Et sinon, je dois absolument travailler mon français."