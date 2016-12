Jusqu’au 14 janvier, jour de l’élection diffusée en direct sur AB3, découvrons nos 30 finalistes à Miss Belgique 2017. Aujourd’hui, Laurie Ledoux. SMS MB14 au 6665.

"Comme je n’ai pas confiance en moi et que je ne me trouve pas très jolie, confie celle qui a pourtant été élue Miss Namur (malgré "mes lentilles et ma mèche"), j’ai fait un pari avec un ami : quand j’avais 1.000 likes sur ma photo Facebook, je devais m’inscrire !" Drôle, naturelle et toujours souriante, Laurie est le genre de nana qui croque la vie à pleines dents et qui s’en fout du qu’en dira-t-on. " Je n’ai pas de poitrine en bikini, déplore cette Taminoise de 19 ans qui a été égérie du salon de la femme pendant deux ans. Mais je ne me referai pas les seins pour autant. Je ne suis pas pour la chirurgie. Par contre, j’avoue que, du coup, je dois mettre des push up quand je suis en maillot !" (Rire)

Hobbys ? "La gymnastique (qu’elle pratique à du haut niveau et cela se voit !, NdlR) , le dessin et l’airsoft (jeu utilisant des répliques d’armes à feu propulsant des billes en plastique de 6 ou 8 mm) que je fais avec mon père. J’aime l’adrénaline !"

Qualité ? Spontanée et naturellement sociable, Laurie Ledoux a d’ores et déjà remporté le titre de Miss sympathie dans le cœur de ses camarades. "J’aime m’occuper des personnes âgées, spécialement celles atteintes de maladies, confesse cette étudiante en animation et sciences sociales. Et aussi des enfants."

Défaut ? "Je suis plus bas que le néant en néerlandais, rigole-t-elle. Mais je vais l’améliorer. Sinon, je suis aussi une super râleuse et têtue. Mais quand j’ai tort, je sais le reconnaître."

Complexe ? "Mes épaules larges à cause de la gymnastique… Ça met tout de suite mes pectoraux en avant et ça fait même bodybuildeuse." (sourire)

Une bonne miss Belgique selon elle ? "Humble, souriante, naturelle et spontanée, sans oublier toutes les qualités pour être une femme. "