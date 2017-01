Jusqu’au 14 janvier, jour de l’élection diffusée en direct sur AB3, découvrons nos 30 finalistes à Miss Belgique 2017. Aujourd’hui, Romanie Schotte. SMS MB25 au 6665.

"Je regarde depuis des années l’élection à la télévision , confesse cette jeune fille de 19 ans qui vient d’entrer dans sa première année de gestion en entreprise (en vue de devenir indépendante). Mes parents m’ont toujours dit de le faire en rigolant et maintenant que je le fais, ils me disent que les études sont plus importantes !" (sourire)

Cette petite amie de Stefan Talpe, frère du célèbre acteur (et BV, soit Bekende Vlaminge, flamands connus), Louis Talpe ( Mega Mindy, etc.) admet avoir peur des questions de culture générale le soir du concours de beauté mais "on est huit candidates de Flandre occidentale cette année, on a donc statistiquement une bonne chance de gagner !"

Qualité? "Optimiste et ouverte d’esprit" , raconte celle dont le grand-père est un neveu du cycliste Brick Schotte qui a gagné à deux reprises le Tour de Flandre.

Défaut? "Je peux être très nerveuse et je n’ai pas ou peu d’expérience dans le milieu. J’aimerais être plus cool sur le podium. Je suis aussi quelqu’un de très impatient, tout doit aller très vite pour moi."