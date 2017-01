Jusqu’au 14 janvier, jour de l’élection diffusée en direct sur AB3, découvrons nos 30 finalistes à Miss Belgique 2017. Aujourd’hui, Sofia Bouhadjar. SMS MB24 au 6665.

"Si ton cœur n’est pas bon, tu ne seras pas joli, glisse cette adorable Louviéroise, détentrice de la Crown Card de Miss Hainaut (coup de cœur du jury), qui habite à deux rues de chez Franco Dragone. Car quand t’es beau à l’intérieur, ça t’embellit de l’extérieur !" C’est avec cette devise que Sofia s’est inscrite au concours "un peu par hasard sur Facebook", explique cette étudiante en droit ( "c’est plus valorisant que secrétaire, puis ça sert toujours !") qui a déjà bossé pour le cabinet de Rudy Demotte et qui désire devenir juriste ou avocate. "Je n’avais encore jamais fait de concours de beauté ni même de photo. Mais bon, j’ai 24 ans, c’était donc ma dernière année possible pour m’inscrire. Alors on tente le tout pour le tout !"

D’origine kabyle (Algérie), Sofia a découvert "complètement un autre monde de la beauté" avec ce concours et a déjà récolté le titre de Miss sympathie -au même titre que Laurie- auprès de ses camarades. Sociable, cette touche à tout est le genre de nana à la papote facile et qui devient ainsi assez vite popote avec ses comparses. "Miss Belgique, ce n’est pas miss foire au boudin hein !", plaisante cette spitante fille originaire de Haine-Saint-Pierre.

Hobbies ? "Fitness et boxe."

Qualité ? "Spontanée, altruiste, dynamique. j’aime les gens et j’ai envie de communiquer ma joie de vivre."

Défaut ? "Perfectionniste, obstinée et je dis ce que je pense ! Ce qui peut parfois me jouer des tours."

Complexe ? "On est comme on est, il ne faut pas se figer sur des détails."

Une bonne Miss Belgique, selon la plus âgée du groupe ? "Souriante, présente, qui se tient bien et qui donne une bonne image nationale, répond celle dont la référence n’est autre que Zeynep Sever, Miss Belgique 2009, qui représentait idéalement la multiculturalité du pays selon elle. Elle doit représenter autant la jeunesse que la féminité. Bref, faut être mature, réfléchie et sociable."