Sacrée Miss France en 2000, Sonia Rolland est sortie de sa réserve dimanche, à une semaine du second tour de l’élection présidentielle en France. Désormais âgée de 36 ans et faisant carrière au cinéma et à la télévision, elle a publié un long message sur son profil Facebook annonçant qu’elle votera contre Marine Le Pen le 7 mai. Parce qu’elle aime son pays, écrit-elle, et parce que "le patriotisme n’est pas chasse gardée du FN."

Pour appuyer son propos, la native de Kigali raconte le calvaire qu’elle a subi au lendemain de son couronnement lors de l’élection de Miss France. Les lettres d’insultes et même des menaces de mort se sont abattues sur elle. Plus de 2000, confie-t-elle, venant de partisans du Front National pour qui elle ne représentait pas la France. "Dans des lettres m’étant adressées, les auteurs prenaient le temps d’y mettre de la merde (oui, oui, de la vraie) en inscrivant "voilà ce que je vois quand je te vois à la télé… Retourne dans ton pays" ." Des outrages qu’elle subira jusque devant sa porte d’entrée : "On a rayé/inscrit sur ma voiture "sale négresse" , sur mon paillasson, je retrouvais de la merde de chien ainsi que sur la poignée de la porte de mon appartement…"

Si Sonia Rolland n’avait jamais évoqué auparavant le traitement dont elle a fait l’objet après son élection, c’est parce qu’à l’époque, elle ne voulait pas offrir une tribune à ceux qu’elle qualifie de minorité de haineux. Mais aujourd’hui, avec la présence de la candidate FN au second tour de l’élection présidentielle, elle ne veut plus cacher ce qu’elle a enduré et elle a tout sauf envie de rire. Parce qu’elle fait le constat qu’"avec le temps, la discrimination s’exprime de manière totalement décomplexée et s’installe dans l’inconscient collectif comme une chose banale". Parce que qu’il y a "ces ouvriers, ces artisans, ces agriculteurs… ce "peuple" en colère, hélas tenté", peut-on lire sur sa page Facebook. Or rappelle-t-elle, "c’est aussi "un peuple" des HLM dans lequel j’ai grandi à Cluny, qui n’a pas hésité à se cotiser (5.000 francs) pour m’envoyer à Miss France".