Ludovic Bayle fut, à sa naissance, le 7 avril 1975, le bébé le plus médiatisé de France. Sa maman était célébrissime : Sheila ! Et son papa, Ringo, venait d’entrer dans le cercle très fermé des idoles. En couple, ils avaient chanté Laisse les gondoles à Venise et, seul, il avait triomphé avec Elle, je ne veux qu’elle.

Mais, dès 1976, "avec des cornes comme ça", Sheila quitte son mari. Depuis, Ludovic n’a pratiquement plus revu son père. Il a grandi élevé par une mère très souvent absente, à qui il a reproché d’avoir davantage pensé à son public qu’à son fils. À 17 ans, il voulait vivre sa vie, être seul et indépendant. Sa mère n’a pas pu l’empêcher de partir. Mais, probablement pour qu’il comprenne et qu’il revienne, elle lui a coupé les vivres. Ce fut la descente aux enfers.

Dans un livre , Fils de…, qu’il a publié en 2005, en utilisant le nom de sa mère, Ludovic Chancel, il a révélé que, dans ces années-là, il est allé jusqu’à se prostituer dans le bois de Boulogne. Déjà, il évoquait son envie de se tuer : "Ce n’est pas pour l’argent que je tapinais. C’est pour pouvoir me regarder dans la glace en ayant envie de me tuer tellement je suis mal. Je veux détruire le raté que je vois dans le miroir."

En 2012, il fut encore condamné par la Justice pour harcèlement à l’égard de sa mère et menaces de mort à l’encontre du mari de Sheila, Yves Martin. On le revoit dans les journaux et c’est alors qu’il révèle : "J’ai fait une tentative de suicide, par overdose de médicaments. J’ai été sauvé in extremis, aux urgences de l’hôpital."

Mais en 2012, un événement se produit dans son existence : il fait la connaissance d’un mannequin, Sylvie Ortega-Munos. "J’en suis fou amoureux et elle m’a sauvé la vie !" Ils font ensemble de jolies photos nus. Le 5 octobre 2013, ils se marient.

Ludovic semble avoir trouvé le bonheur et l’équilibre. Le 16 août 2015, Sheila a 70 ans. Ludovic publie, sur son compte Facebook, un message à sa mère : "Elle reste pour moi ma maman avant tout. Je lui souhaite la santé, l’amour, la paix et le meilleur pour l’avenir. Et je terminerai juste par quelques mots : je t’aime. Ta pilule."

Au moment où on pensait que tout allait mieux, on a appris que Ludovic avait récidivé. Il a été hospitalisé et il est mort vendredi soir, à l’âge de 42 ans. Sa mère a passé deux jours à son chevet. Samedi, le manager de la chanteuse a publié un communiqué très bref : "L’inhumation aura lieu dans l’intimité familiale. Afin de respecter une mère en deuil, il n’y aura aucune réponse par Sheila ou son entourage aux éventuelles sollicitations médiatiques."

Sylvie, l’épouse de Ludovic, a laissé ce texte sur Facebook : "Il est ma lumière, je suis son soleil. Aucun mot jamais ne pourra qualifier notre amour immense. Je suis sa vie, il est la mienne, pour toujours à l’infini toi et moi enlacés. Mon petit Minou, tu es parti voir si le paradis existe. Tu étais le mien sur terre. Chaque seconde ensemble était un conte de fées. Tu es né un 7, ton chiffre fétiche, et tu es allé le 07/07/2017. Je suis inconsolable. Ma douleur est immense. Je t’ai embrassé jusqu’à ton dernier souffle. Je t’aime mon petit bébé d’amour, à l’infini, et pour toujours."