Pressentie pour aller tourner à New York dans la série Orange Is The New Black , Nabilla a décidé de voyager léger. Donc, de virer ses fringues. Pas pour une nouvelle photo torride comme l’espèrent ses fans, mais pour faire de la place dans sa garde-robe.

Avec un succès certain : la plupart des 173 tenues et accessoires ont déjà trouvé acquéreur. En dépit de prix parfois supérieur à ce qu’on trouve dans le commerce… Les maillots de bain deux pièces (de 40 à 150 €), les hauts de bikini (de 15 à 50 €) ou les bas de monokini (eh oui, ça se vend aussi d’occasion, de 15 à 30 €), allez savoir pourquoi, ont déjà quasiment tous trouvé acquéreur. Ses chaussures ont aussi rencontré un joli succès, que ce soient les baskets Chanel à 250 € ou les chaussures plate-forme Louboutin (250 € aussi) ou les sandales Baldowski (à 100 €).

Mais tout n’est pas encore parti. Les fans peuvent aller sur l’adresse suivante, http://www.ebay.fr/rpp/dressing-virtuel/Vide-dressing-de-Nabilla, et tenter d’acquérir un bonnet en laine à 80 €, un bustier rose à 50 €, une salopette en jeans à 80 €, un mini-short à 50 €, un blazer à 60 € ou le tout dernier bas de maillot de bain brésilien à 30 €.

Vu les photos qu’elle publie régulièrement, l’avantage, c’est qu’on a la garantie que ces vêtements ont peu ou pas servi…