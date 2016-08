Natalie Portman soulagée de quitter la France

People

Pas la peine de consulter les voyants extralucides les plus performants de la planète ni d’entamer de longues enquêtes sur le sujet : Natalie Portman ne sera jamais engagée en tant qu’ambassadrice touristique de la France. Et cela bien qu’elle se soit fait connaître grâce au cinéma hexagonal (dans Léon de Luc Besson), qu’elle ait épousé un frenchy (Benjamin Millepied) et qu’elle vienne de passer les deux dernières années dans l’Hexagone.

Tout comme Scarlett Johansson, qui avait qualifié les Parisiens de "grossiers" et "d’impolis" dans une interview à la télé en 2015, elle a égratigné nos voisins sur la Jimmy Kimmel Live, mais pour des raisons diamétralement opposées. À ses yeux, les Français sont en effet trop coincés avec des règles de politesse trop strictes !

"Il y a énormément de règles de politesse et de codes comportementaux à respecter, explique-t-elle à propos de la France. C’est bien plus détendu ici (aux USA, NdlR). On se soucie de mettre à l’aise la personne à côté de soi parce qu’on veut vraiment qu’elle se sente bien. "

Tandis que dans l’Hexagone, c’est tout à fait différent selon elle : "Un ami m’a appris que lorsqu’on se rend quelque part, il faut d’abord dire bonjour, puis attendre deux secondes avant de parler d’autre chose. Donc, si vous entrez dans un magasin, vous ne pouvez pas demander tout de suite s’ils ont le même vêtement dans une autre taille. Sinon, ils penseront que vous êtes impoli et ils seront super impolis avec vous."

Retourner vivre à Los Angeles est donc un "soulagement" à ses yeux. "Tout le monde sourit beaucoup ici. C’est si sympa. Ils sont plus froids en France. Je ne m’en étais pas rendu compte jusqu’à ce que je revienne ici. Cela m’a beaucoup étonnée."

On en connaît plus d’un, Outre-Quiévrain, qui risque d’avoir avalé son croissant de travers en découvrant sa vision de la France.