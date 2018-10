Adam Brody

Comment ne pas se souvenir du sens de la répartie légendaire de Seth Cohen ? Le jeune homme avait en effet toujours le don pour trouver la réplique sarcastique bien sentie. Amoureux de BD, cet ado un brin "geek" avait finalement réussi à séduire l'une des plus belles filles du lycée, Summer Roberts. Une histoire d'amour semée de hauts et de bas qui plaisait beaucoup au public. D'autant plus que les acteurs étaient également en couple dans la vraie vie. Ils ont toutefois fini par se séparer avant le tournage de la saison 4 ce qui a impacté leur feeling à l'écran.

Après la fin de la série, Adam Brody a enchaîné les films aux côtés de grands acteurs comme Bruce Willis ou Katie Holmes sans qu'aucun ne le fasse réellement revenir sur le devant de la scène. Il a également multiplié les apparitions ponctuelles dans des séries télévisées, notamment dans House of Lies ou New Girl.



Sa vie privée lui réussit mieux que sa vie professionnelle. En effet, Adam Brody est heureux en couple avec Leighton Meester qui n'est autre que... Blair dans Gossip Girl ! Les deux acteurs se sont rencontrés en 2013 sur le tournage du film The Oranges. Depuis, ils se sont mariés et ont eu un enfant, Arlo Day, 3 ans.





Rachel Bilson

Elle incarnait Summer Roberts, une jeune fille en apparence superficielle mais qui n'a cessé de se révéler au fil des épisodes. Dotée d'un caractère bien trempé, elle ne s'est jamais laissé marcher sur les pieds. Avec Seth Cohen, elle formait un binôme complémentaire puisqu'il lui apprenait à s'ouvrir à d'autres centres d'intérêt tandis, qu'elle, lui faisait réaliser qu'il devait davantage penser aux autres.

Après Newport Beach, Rachel Bilson a plutôt bien rebondi, surtout dans l'univers des séries. Son amitié avec Josh Schwartz qui a toujours beaucoup cru en elle lui a permis de décrocher le rôle principal de la série Hart of Dixie où elle incarnait une jeune médecin fraîchement débarquée dans un "trou perdu" nommé Bluebell. Elle y a joué de 2011 à 2015. Aujourd'hui, elle est à l'affiche d'une nouvelle série nommée Take Two, enquête en duo (actuellement diffusée sur TF1). Elle y incarne Sam une ancienne actrice d'une série policière à succès qui fait maintenant équipe avec un vrai flic pour résoudre des enquêtes.

Côté vie privée, elle est restée longtemps en couple avec Hayden Christensen, rencontré sur le tournage du film Jumper. Malheureusement, après 10 ans d'amour, ils ont décidé de se séparer en 2017. Rachel Bilson, maman célibataire d'une petite Briar Rose, 4 ans, a démontré que l'on peut parfaitement être mère et avoir une vie professionnelle bien remplie. Elle a toutefois récemment confié qu'elle sélectionnait soigneusement ses rôles avant de les accepter et ce, afin de rester le plus possible avec sa fille.





Benjamin McKenzie

Le taciturne et ténébreux Ryan avait débarqué à Orange County grâce à Sandy Cohen, son avocat. Celui-ci avait en effet décidé d'aider ce jeune homme à problèmes en allant jusqu'à l'adopter avec l'accord de sa femme, Kirsten. C'est de cette façon que Ryan est devenu le frère et meilleur ami de Seth Cohen. Tout comme Seth, Ryan a lui aussi été au centre d'une histoire d'amour qui faisait fantasmer les fans.

Après avoir vécu un passage à vide, il a su rebondir en décrochant le rôle principal dans la série Gotham. Cette série lui a permis de vivre une nouvelle aventure, aussi bien professionnelle que personnelle. En effet, c'est durant le tournage qu'il a rencontré Morena Baccarin, celle qui est devenue sa femme. Aujourd'hui, ils sont les parents d'une petite Frances Laiz Setta Schenkkan.





Mischa Barton

Marissa Cooper, la meilleure amie de Summer Roberts, a toujours été attirée par les mauvais garçons, raison pour laquelle elle est tombée amoureuse de Ryan Atwood dès son arrivée à Orange County. La jeune ado intrépide s'assagit un peu au contact de Ryan mais retourne à ses vieux démons dès qu'elle est séparée de lui.

Sa popularité dans la série a permis à Mischa Barton de devenir mannequin pour des marques prestigieuses comme Calvin Klein. Entre autres. La "it-girl" n'a plus fait d'autres films notables et s'est contentée de surfer sur le succès offert par Newport Beach. Mais celle qui a été le pilier de la série a, semble-t-il, eu du mal à tourner la page "Newport Beach". Comme le personnage qu'elle incarnait, l'actrice s'est attirée beaucoup de problèmes en peu de temps. En 2007, Mischa Barton fait la Une des magazines people : elle s'est fait arrêter pour conduite en état d'ivresse et possession de marijuana. Comme Marissa, Mischa ne s'entend pas très bien avec sa mère puisqu'elle lui a intenté un procès au sujet d'une maison à Beverly Hills.

En 2017, elle est internée durant plusieurs jours après avoir été aperçue en pyjama et complètement désorientée. Ce n'est pas la première fois qu'elle rejoint une unité psychiatrique puisqu'elle avait déjà été internée en 2009.





Autumn Reeser

Vous n'avez sans doute pas oublié Taylor Townsend, l'ennemi de Seth, Summer, Ryan et Marissa avant de devenir leur amie. Celle qui pouvait agacer par ses manières et son débit de parole ultra rapide cachait en réalité un profond mal-être qui l'a rendue très attachante aux yeux du public.

Autumn Reeser a plutôt bien vécu l'après-Newport. Elle aussi a tourné dans beaucoup de séries dont Entourage, Hart of Dixie (avec Rachel Bilson) ou encore Hawaii Five-O.

Elle a également tourné dans Sully, un film de Clint Eastwood, aux côtés de Tom Hanks. Rien que ça !

Autumn est maman de deux garçons : Finneus James, 7 ans, et Dash Ford, 5 ans.





Willa Holland

Kaitlin Cooper, la petite soeur de Marissa, a fait une entrée fracassante dans la série en jouant la peste de service. Après le départ de Mischa Barton, elle est devenue l'une des actrices principales.

La jeune femme âgée de 27 ans aujourd'hui a très bien rebondi après l'arrêt de la série. Elle a notamment tourné dans plusieurs épisodes de Gossip Girl et obtenu un rôle principal dans la série Arrow. Chapeau !





Melinda Clarke

Dans la famille Cooper, voici la mère, Julie, une femme issue d'un milieu pauvre qui avait tendance à ne s’amouracher que d'hommes riches. Julie, malgré ses défauts, a toujours voué un amour inconsidéré à ses enfants, ce qui lui fait prendre des décisions qui ne leur a pas toujours plu. A la fin de la série, Julie mûrit et s'affirme en tant que femme indépendante qui se débrouille parfaitement sans homme à ses côtés.

A 49 ans, Melinda Clarke a une carrière bien remplie. Après Newport Beach, on l'a revue dans beaucoup d'autres séries à succès comme Entourage, Vampire Diaries, Nikita ou encore... Gotham. Hé oui, avec son ancien collègue Benjamin McKenzie ! Pour la petite histoire, avant Newport Beach, elle avait tourné dans Les Experts, Xena la guerrière ou encore Charmed.