Une résidence privée, mais aussi l'un des plus beaux hôtels du monde.





Après le royal wedding de Meghan et Harry et les noces sponsorisées de l'influenceuse italienne Chiara Ferragni, c'était l'un des mariages les plus attendus de l'année. Nick Jonas et la star de Bollywood Priyanka Chopra se sont dit oui ce samedi 1er décembre. Et ils ont vu les choses en grand.

Tradition et Art Déco

Umaid Bhawan Palace, situé sur les hauteurs de Jodhpur, au Rajasthan, est un lieu de conte de fées. Mélangeant le meilleur du style traditionnel indien et de l'Art Déco, ce palais privé a été inauguré en 1943. Comme l'explique Vanity Fair, il héberge actuellement les descendants de la dynastie des Rathore, mais le groupe hôtelier Taj Hotels en détient une partie depuis 2005.

Plein la vue

347 chambres, des suites jusqu'à 12 000 dollars la nuit, un spa, des jardins luxuriants et un musée de voitures de collection, Umaid Bhawan en met plein la vue. Pour s'offrir la cérémonie de leurs rêves, Nick Jonas et Priyanka Chopra auraient dépensé 500 000 dollars. Le vrai mariage de l'année ?