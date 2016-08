Nicole Kidman, Uma Thurman, Penelope Cruz: le calendrier Pirelli 2017 fait le plein de stars

People





Gigi Hadid, Milla Jovovich, Kate Moss, Lara Stone, Sophia Loren, Lou Doillon et on en passe. Toutes ont posé devant l'objectif des plus grands photographes pour le Calendrier Pirelli. Sa dernière édition ne fait pas exception à la règle et le cru 2017 s'annonce même plus glamour que jamais.





Dans un teasing publié sur le site internet de la marque au pneu, on découvre Nicole Kidman, Uma Thurman, Jessica Chastain, Ziyi Zhang, Rooney Mara, Kate Winslet, Lupita Nyong'o, Helen Mirren, Penelope Cruz, Alicia Vikander, Léa Seydoux, et d'autres comédiennes passer devant l'Allemand Peter Lindbergh. Ce dernier participe au projet pour la troisième fois de sa carrière.





Une véritable pléiade de stars et surtout de comédiennes accomplies, shootées entre New York, Berlin, Londres, Los Angeles et même Le Touquet et dont les photos seront disponibles dès le 29 novembre. On a hâte !