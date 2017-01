Jusqu’au 14 janvier, jour de l’élection diffusée en direct sur AB3, découvrons nos 30 finalistes à Miss Belgique 2017. Aujourd’hui, Noémie Depré. SMS MB26 au 6665.

La pétillante Miss Hainaut est sans conteste la plus gracieuse de toutes les candidates. Belle, élégante et intelligente, voilà sans doute le tiercé gagnant pour celle qui pourrait enfin succéder à la dernière Miss Belgique francophone, Noémie -tiens, le même prénom, comme par hasard ?- Happart en 2013 et glaner ainsi un titre qui n’a plus été remporté dans sa province depuis 1969.

Cette grande blonde de 19 ans en a en tout cas le profil type selon plusieurs professionnels du milieu. Celle qui "ne se trouve pas désagréable à regarder" et qui étudie l’interprétation dans le but de travailler à l’Onu a donc plusieurs cordes à son arc et s’est même déjà fait remarquer en remportant Miss Wallonie (avec son sketch déguisé en Vamp lors de son acte personnel) durant le voyage préparatif en Crète. "Je suis capable de m’exprimer en français, anglais, néerlandais, espagnol et italien, confie cette grandissime favorite qui a aussi été élue Miss Italia Belgio en 2014 (vu que sa maman est italienne). Je compte par après apprendre encore le portugais voire le russe."

Originaire de Forchies-la-Marche, celle qui a toujours été attirée par le monde de la beauté poursuit ainsi son rêve de petite fille même s’il n’est pas facile de combiner les deux carrières. "Je pars du principe que je n’ai rien à perdre plutôt tout à gagner", conclut la jolie miss ambitieuse (" mon copain n’est pas jaloux mais il a peur que je parte avec un footballeur", plaisante celle qui n’est pas non plus dénuée d’humour).

"Je ne suis pas née pour faire Miss Belgique mais on ne s’engage pas sur quelque chose pour rester à l’arrière-plan."

Hobbys ? "La politique, les voyages et la culture en général."

Qualité ? "Je reste moi-même et je pense que c’est ce qui fait la différence."

Défaut ou complexe ? "Pas de complexe jusque-là mais si je devais changer quelque chose, ce serait mon nez. Je suis grande mais je n’ai pas d’assez grandes jambes donc ce n’est pas cool non plus… Est-ce que je passerai un jour sur la table ? Peut-être pour me faire un regard plus jeune, mais pas plus."

Une bonne miss Belgique selon elle ? "Elle doit représenter son pays, en être fière et le défendre. Les langues sont donc un réel atout."