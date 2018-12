L’ex-femme du Taulier, qui vient de sortir un album de reprises Avec toi, donnait un concert hommage à Johnny Hallyday, hier soir, dans la capitale belge du rockeur

"Johnny venait d’un milieu modeste, raconte Sylvie Vartan hier soir, sous les clameurs du public bruxellois -Johnny étant à moitié belge- sur la scène du Cirque royal après avoir chanté plusieurs de ses propres titres (C’est comme une cigarette, Jolie poupée ou Nicolas et Danse ta vie). Il était pour ses fans le symbole de la jeunesse, de la liberté et de la réussite. Il incarnait la vie de ce que beaucoup d’entre eux auraient aimé vivre... Il leur donnait l’espoir et la force, tout ça à travers ses chansons."

Leurs duos? Le « reflet de notre vie tumultueuse »

Et avant de projeter sur écran géant leur duo à l’Olympia en 2009 (L’hymne à l’amour/Non je ne regrette rien d’Edith Piaf) Sylvie Vartan poursuit... émue. "Pendant 20 ans, lui et moi avons grandi ensemble dans la lumière et la passion. Nous avons aussi partagé des moments tellement forts en scène... Nos duos étaient souvent le reflet de notre vie tumultueuse et inspiraient les auteurs. Même si la vie nous a séparé, rien n’a jamais pu altérer notre amour et le respect que nous avions l’un pour l’autre."

Passé ce discours vibrant, l’interprète de Qu’est ce qui fait pleurer les blondes? va alors se lancer dans un medley des plus belles chansons de Johnny Hallyday (Retiens la nuit, Elle est terrible, Gabrielle, Noir c’est noir ou encore Je veux te graver dans ma vie). Et qui lui font penser à son ex-époux. A commencer par son touchant hommage en images (ses souvenirs de lui, jeune) et en chanson sur Tu as illuminé ma vie.

Une Sylvie Vartan qui a du mal à retenir ses larmes

"Johnny a eu un nombre incalculable de tubes tout au long de sa carrière et si je devais tous les chanter, ma foi, vous serez encore là durant des semaines, sourit la chanteuse de 74 ans qui vient de sortir un album de reprises de Johnny Hallyday (Avec toi). Alors, j’ai du faire une petite sélection et je vous invite d’ailleurs à chanter ses chansons avec moi en son honneur! » Cette figure emblématique des années 60 qui a marqué la variété française tout comme le Taulier avec qui elle fut mariée durant 15 ans, se souvient avec émotion de ses moments intimes et scéniques avec celui qui lui chantait qu’elle était « la plus belle pour aller danser."

"Ses chansons continueront à vivre pour toujours et au delà, conclut Sylvie Vartan, les larmes aux yeux et les sanglots dans la voix . Tout comme le bonheur de t’avoir connu. De t’avoir eu si près de nous durant tant d’années, Tu me manques. Tu nous manques. Et pour ce qui est de toi et moi, l’amour que l’on a eu l’un pour l’autre, il ne s’éteindra jamais... Salut l’artiste!".