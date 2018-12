Les jumeaux Clooney ont été aperçus la semaine dernière dans les rues de New-York. Une grande première.





Ella et Alexander Clooney, 17 mois, ont longtemps été préservés par leurs parents. Jamais une seule photo n'a été diffusée dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Mais pour la première fois, les visages des deux bambins ont été dévoilés. Ils ont en effet été aperçus le jeudi 6 décembre à New-York, dans les bras de leur maman qui sortait du Four Seasons. Très sages et emmitouflés dans leurs vêtements d'hiver, les deux enfants ressemblent à leurs parents, en particulier Alexander qui est le portrait craché de son papa.