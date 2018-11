Ce week-end, on a enfin découvert les prénoms du fils de Pippa et James Matthews.





On avait presque oublié que le bébé de Pippa Middleton et de son mari James Matthews n'avait toujours pas été présenté par son prénom. Ce que l'on en savait se résumait à peu de choses finalement : l'enfant était né le "et faisait régulièrement des promenades dans les rues londoniennes avec sa maman, souvent accompagné de son papa durant le week-end.

Mais depuis ce week-end, le nourrisson qui fêtera ses 1 mois le 15 novembre prochain, a désormais un petit nom, il s'agit d'Arthur Michael William ! Des prénoms riches en symboles et dont le premier a fait plaisir... aux bookmakers puisque Arthur était le favori lors de la grossesse de la soeur de la princesse Kate (qui a d'ailleurs nommé son troisième enfant Louis Arthur). Michael a été choisi comme un double hommage : au père des soeurs Middleton mais également au petit frère de James Matthews qui est mort en 1999 lors de son ascension de l'Everest. Enfin, on peut supposer que William est un clin d'oeil au prince William.