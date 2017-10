On savait déjà que Kate Middleton n'avait pas le droit de signer d'autographes pour des raisons de sécurité. Mais l'on se demandait aussi pourquoi la duchesse de Cambridge ne portait jamais de vernis à ongles. En effet, en décortiquant les (très) nombreuses photos que l'on peut se procurer d'elle, le constat est toujours le même : les ongles de Kate Middleton sont dépourvus de couleurs. Goût personnel, allergie ? La cause n'était pas claire. Grâce à une petite enquête de OK! Magazine , la réponse à cette question est désormais connue...