Plus on s'élève et plus dure sera la chute. Jusqu'ici Meghan Markle avait multiplié les sans-fautes, misant sur des looks monochromes éblouissants. Le 10 juillet, lors du premier jour de son voyage officiel à Dublin, la duchesse avait encore fait parler son savoir-faire avec une robe moulante Givenchy et une petite robe noire à tomber. Mais le lendemain, les choses se sont compliquées.