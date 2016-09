Ophélie Fontana et Vincent Langendries se sont dit "oui"

People

C’est dans un joli domaine retiré de Court-Saint-Etienne que les deux journalistes de la RTBF se sont mariés ce vendredi 2 septembre.

Après l’habituel cérémonial, le couple de la télé le plus dingue de foot s’est dit "oui" et les tourtereaux se sont passés la bague aux doigts.

Le couple ertébéen (âgés de 48 et 37 ans) qui avait déjà été "réuni" à l’écran lors des derniers JO de Rio (lui sur place et elle en studio) a ensuite fêté l’événement avec leur famille et de nombreux collègues comme François De Brigode, Élodie de Sélys, Benjamin Deceuninck, Justine Katz, mais aussi la famille athlétique Borlée.

Sans oublier leurs enfants respectifs. Léa (8 ans), la fille d’Ophélie, mais aussi Romain (18 ans) et Fanny (14 ans) de Vincent.

Toutes nos félicitations !