Il était le petit frère, celui qui regardait Yolanda avec les yeux d’un amour sans faille. Quand elle a quitté Le Caire pour Paris, elle lui a manqué mais lui a aussi tracé la voie vers une autre vie. Car Bruno Gigliotti - qui deviendra Orlando, son nom d’artiste puis de producteur - a pris l’avion à son tour, direction la France, où après quelques chansons à lui, il s’est consacré corps et âme à son illustre sœur.

Avec elle, il a tout connu. Les joies les plus intenses, les succès les plus retentissants et les drames les plus sombres. En 1961, à Paris Jour, il déclarait " Ma sœur sera encore vedette dans vingt ans ". Plus de cinquante années se sont écoulées depuis ces quelques mots en forme de prophétie, et Dalida est toujours une star. " Je me suis trompé, j’aurais dû dire Ma sœur est éternelle", dit-il en riant, roulant les r , à l’autre bout du fil. " Et elle sera toujours vedette même quand on ne sera plus là. Et encore, le mot est un peu réducteur, parce qu’elle est bien plus qu’une vedette… "

Qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui encore elle suscite tant de sympathie, tant d’empathie ?

"Il n’y a que le public qui pourrait le dire. Elle exerce toujours cette fascination sur les gens. Bien sûr, il y avait cette voix qui n’appartenait qu’à elle, une voix solaire. Physiquement aussi, elle l’était, solaire. Ma sœur, c’était aussi la diversité. Il y avait beaucoup de métissage dans son répertoire. Elle passait avec une aisance effrayante de Avec le temps à Gigi l’Amoroso et au disco. Enfin, il y avait sa présence sur scène, qui était un don du ciel."

À l’occasion des trente ans de sa disparition et de la sortie du film de Liza Azuelos, on vous demande sans cesse de parler d’elle. C’est difficile, parfois ?

"À côté de la femme publique, il y avait aussi la femme privée, bien sûr. Même si sa vie a été riche, qu’elle a aimé, qu’elle a été aimée, qu’elle a été heureuse et qu’elle a croqué la vie à pleines dents, sa vie privée a été parsemée de drames, de désillusions. Trois des hommes qu’elle a aimés se sont suicidés… Je vous parlais de métissage dans sa musique, c’était le cas aussi dans ses amours : aucun de ceux qu’elle a aimés ne ressemblait à un autre. Et physiquement et intellectuellement. Comme elle le disait souvent, de chaque homme, même quand ça ne se terminait pas bien, elle a gardé quelque chose de positif. Dalida avait ce côté-là : vouloir toujours sauver l’autre, souvent sans y arriver. Dalida était une éternelle amoureuse, elle ne pouvait pas vivre sans amour."

Vous avez dit, à plusieurs reprises, que vous étiez aujourd’hui le gardien de la mémoire de votre sœur. Cela consiste en quoi ?

...