People Pamela Anderson, l’ex-sirène d’, va faire une apparition dans le film adapté de la série.

Elle incarnait une maîtresse-nageuse-sauveteuse en maillot rouge dans Alerte à Malibu avant que la série ne boive la tasse. À l’époque, Pamela adorait faire la planche, ce qui provoquait quelques lames de fond. On raconte même que son 95 B faisait des vagues. Les producteurs avaient d’ailleurs décidé de virer illico la baywatch ‘s girl. Motif : trop scandaleuse pour le public prétendument familial de la série. Il est vrai que la belle avait raconté à tous les reporters qui voulaient l’entendre que son occupation favorite consistait à chercher de nouveaux endroits pour faire l’amour. Mais, devant les milliers de lettres de protestation de ses fans, et de peur de voir dégonfler l’audimat, Hasselhoff réintégrera son décolleté au casting.

Aujourd’hui, quinze après la fin d’Alerte, elle fera une apparition dans l’adaptation dans la version ciné. Interview olé-olé.

Quel est le titre du dernier livre que vous avez lu ?

"Je crois bien que c’est la bible ! Mais je sens bien que vous ne me croyez pas ! Disons que ça ne colle pas trop avec votre personnage… Pourtant, je suis sûre que j’aurais pu être une Eve très crédible ! Je suis convaincue que je suis faite pour vivre au Paradis. Pour preuve, j’adore les pommes et les serpents ! C’est un signe non ? Manque plus que la côte du bonhomme ! Plus sérieusement… Toute ma vie a été bercée par la lecture. Cela a commencé avec ma mère qui me lisait de belles histoires jusqu’à trois heures du matin ! Aujourd’hui, je lis énormément de romans, de nouvelles, de témoignages divers, de récits mythologiques, de contes de fées et même des livres d’Histoire. Si vous rentriez dans ma chambre vous seriez sidéré par le nombre d’ouvrages qui s’empilent à côté de ma table de chevet. Bref ! Désolée si je ruine mon image de cruche patentée Darling, mais je lis énormément !"

Et les tabloïds, vous les lisez ?

(...)