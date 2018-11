Sandringham House où ont lieu traditionnellement les fêtes de fin d'année de la famille royale britannique accueillera une convive de plus. Un privilège qui n'avait pas été accordé aux parents de Kate Middleton. Mais on peut comprendre le geste de la Reine.





C'est le Daily Mail toujours bien informé par ses observateurs royaux qui l'annonce : Doria Ragland, la mère de Meghan Markle désormais installée à Londres passera au moins une partie des fêtes de fin d'année aux côtés de sa fille, de son beau-fils le prince Harry et de toute la famille royale, incluant bien entendu Elizabeth II et le prince Philip. Le journal parle de "marque de respect" pour madame Ragland dont ce seront les premières fêtes depuis que sa fille de 37 ans est princesse.

Il s'avère aussi que Doria Ragland est seule en Angleterre et n'a qu'une fille unique, Meghan. Sans cette invitation, elle aurait certainement passé Noël en tête-à-tête avec... elle-même. Ce que confirme une source proche

Les Middleton rejoignent leur fille le jour de Noël, jamais la veille

© REPORTERS



Toujours est-il que ce sera une grande première pour the Firm comme on appelle la famille royale outre-Manche. Les parents de Kate Middleton n'ont jamais eu cet honneur. Ces dernières années, les membres de la famille de la duchesse de Cambridge ont toujours rejoint la reine et les autres membres de la famille royale à l'église, le matin de Noël. Et logent dans un manoir à Anmer Hall, sur le domaine de Sandringham. Il est vrai que les parents de la duchesse de Cambridge ont une grande famille, contrairement à la mère de Meghan Markle.