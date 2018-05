La vie de Paris Hilton n'a pas toujours été toute rose.







Pour le documentaire The American Meme, Paris Hilton est revenue sur le jour où elle a découvert qu'une sextape la mettant en scène avait été mise en ligne par son ex-petit ami de l'époque, Rick Salomon.



"Je me suis sentie violée. J'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de mon âme et qu'on parlait de moi de la pire et la plus méchante des façons. J'ai vraiment voulu mourir. J'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé tout ce que j'avais. Je ne voulais surtout pas être connue pour ça", explique l'héritière.



L'erreur d'une femme amoureuse



A l'instar d'autres femmes, Paris Hilton a en effet été victime de revenge porn, une pratique dégueulasse qui consiste à se "venger" de son ex en publiant des photos ou des vidéos d'elle nue ou en plein acte sexuel. Le profil des victimes est souvent le même : des femmes qui ont accepté de se laisser filmer par leur petit ami par amour ou qui lui ont envoyé des clichés d'elles dénudées. Malheureusement, lors d'une rupture houleuse, l'amoureux transi se transforme en crapule et se sert de ces photos pour faire du mal à son ex. A peu de choses près, Paris Hilton raconte la même histoire. Elle explique avoir réalisé cette vidéo en 2001 avec son petit ami de l'époque, dont elle était amoureuse. Malheureusement, après leur rupture, en 2004, il a brisé sa confiance et a rendu la vidéo publique. Une vidéo qui a aussitôt été visionnée des milliers et des milliers de fois.



Si Paris Hilton était jusque-là uniquement connue pour sa vie de rêve et sa participation dans la télé réalité The Simple Life aux côtés de sa meilleure amie Nicole Richie, elle l'a ensuite été à cause de cette sextape dont tout le monde a eu vent.



Profondément blessée, elle avoue avoir eu du mal à s'en remettre. Psychologiquement, il est en effet très difficile de surmonter une telle épreuve.



Une nouvelle vie



Heureusement, la starlette est parvenue à complétement tourner la page et à vivre avec cette vidéo. Plus heureuse que jamais, elle est aujourd'hui sur le point de se marier avec l'acteur Chris Zylka. "Je suis très excitée à l'idée de démarrer cette nouvelle phase de ma vie, de fonder une famille et de trouver le vrai bonheur. J'ai bien l'intention de continuer ce que je fais (ndlr : DJ à Ibiza) et d'être mère un jour".