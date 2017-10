People La fille de Michael Jackson est passée par pas mal de tourments et de détresse psychologique, après la mort de son père et a connu une adolescence bien difficile. Aujourd'hui, actrice en devenir, elle se sent mieux dans son esprit et dans son corps aussi...





Depuis des mois, on peut voir sur le compte Instagram de Paris Jackson le changement qui s'effectue pour la jeune fille de 19 ans. Oubliée la petite fille au visage toujours masqué qui vivait à Neverland, oublié la dépression, les cauchemars, l'envie de disparaître du monde. Paris Hilton qui a eu besoin de s'effacer pendant quelques années et l'a fait auprès d'un compagnon et de la famille de celui-ci, est de retour et se fait un prénom.

Et cela lui convient et lui va bien ! Elle a ainsi signé un contrat avec l'agence de mannequins IMG mais surtout, elle se lance dans le cinéma avec un certain succès. On peut la voir depuis quelques mois dans la série Star où elle joue le rôle d’une influen­ceuse lesbienne et sera sur grand écran l’an­née prochaine au côté de Char­lize Theron dans le film Gringo.

Son bien-être et une certaine sérénité tendance new age qu'elle a dû acquérir de haute lutte, elle les affiche sur les réseaux sociaux avec délice et certainement pour se rassurer aussi. Ainsi, une photo d'elle en culotte, topless et toute tatouée a fait son apparition il y a quelques jours sur son fil Instagram. Elle y indique être bien dans sa peau "avec ses bourrelets" (qu'on ne voit pas vraiment en fait...). Une vague de sympathie a accueilli le cliché puisqu'il a obtenu 130 000 likes en un jour. De quoi se sentir encore mieux en effet !

La soupape de sécurité de Paris : la désactivation des commentaires pour ne laisser parler que les coeurs et couper court aux "haters" qui l'ont tellement envahi pour le pire dans le passé...