Une Meghan toujours aussi souriante et un prince Harry "casual" en pull gris et chemise sans cravate : c'est ainsi que les jeunes ducs du Sussex ont fait leurs premiers pas sur le sol australien. Ils sont arrivés à Sydney ce lundi sous une petite pluie de début de printemps austral après un week-end consacré au mariage de la cousine de Harry, Eugenie d'York. La jeune femme s'est mariée avec Jack Brooksbank dans la chapelle St George, là où le couple s'était uni le 19 mai dernier devant les caméras du monde entier.

Le couple a effectué le long voyage depuis l'Angleterre jusque Sydney à bord d'un vol de la compagnie australienne Qantas.

Parmi leurs premiers rendez-vous, Meghan et Harry vont ouvrir les Invictus Games, le tournoi à l'initiative de ce dernier en faveur des soldats blessés à la guerre. Cette édition sera organisée à partir du 20 octobre à Sydney et l'on pourra aussi compter sur la présence de David Beckham.

Un agenda très chargé

Le couple princier va passer en tout 16 jours aux Antipodes, se rendant donc en Australie mais également aux Fidji, dans les Tonga et la Nouvelle-Zélande, pays membres du Commonwealth. Ce ne sera pas de tout repos : déjà plus de 70 événements sont planifiés dans l'emploi du temps du couple et Meghan Markle devra ainsi changer de tenues près de 3 fois par jour.

Pour ne pas se perdre dans le casse-tête du choix de ses tenues officielles, Meghan Markle a donc demandé à son amie, la styliste Jessica Mulroney, de l'accompagner lors de ce périple officiel. Les deux femmes sont devenues très amies sur le tournage de la série Suits.

Jessica et son mari Ben Mulroney ont donc quitté Toronto pour rejoindre le couple qui attend un heureux événement pour le printemps prochain. La styliste sera d'un grand soutien pour Meghan qu'elle avait déjà bien aidée pour la préparation de son mariage. Ses jumeaux avaient même été les garçons d'honneur des mariés. Pour ne pas provoquer de polémique, il a déjà été précisé que le couple canadien prendrait en charge ses propres dépenses.

La princesse Meghan, enceinte d'au moins trois mois, n'aura pas beaucoup de temps pour se reposer lors de ce voyage chargé où tous les yeux seront rivés sur elle...

© Reporters