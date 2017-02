Une histoire de place vient perturber le défilé Philip Plein...

Tiffany Trump, c'est le vilain petit canard de la famille, la fille ignorée du président américain qui lui préfère son aînée Ivanka. La jeune femme de 23 ans, fan de mode, assistait au défilé Philip Plein à la Fashion Week de New York lundi soir. Plusieurs créateurs ont appelé au boycott des Trump lors de l'événement, ce qui a donné lieu à cette image désolante : personne n'a voulu s’asseoir à côté d'elle.

C'était le chaos dans la salle car Tiffany Trump était prévue au premier rang. Et les invités, journalistes surtout, ont pris la fuite tout en commentant en direct sur Twitter leur petite aventure du jour. "Le show a commencé avec une heure de retard et les rédactrices se sont enfuies pour ne pas s'asseoir derrière Tiffany Trump", a encore expliqué Nikki Ogunnaike du magazine Elle. Elle qui juste avant répondait à Alyssa Vigan Klein, rédac­trice-en-chef du maga­zine de mode Fashio­nista, “On est parti dans le hall du coup, rejoins nous!”. Mal à l'aise la fille du président ne s'est pas éternisée à la soirée, d'autant que Madonna, très critique envers Trump, a fait son entrée une heure en retard, ce qui aurait en prime retardé le défilé et non le jeu de chaise musicale, comme se sont amusées à dénoncer les rédactrices.