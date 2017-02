C’était il n’y a pas si longtemps… Fin décembre 2016 exactement. Bavard, convivial et franc, Paul-Loup Sulitzer nous recevait autour d’un café, dans le bar d’un hôtel bruxellois. Il était en forme, requinqué après de graves ennuis de santé (un accident vasculaire, une pneumonie infectieuse récemment) par son envie dévorante de faire des affaires mais aussi par le soleil et la mer. Depuis deux ans, Paul-Loup s’est en effet installé à l’île Maurice, où il possède plusieurs compagnies (il a d’ailleurs consacré un guide à ce coin de paradis).

Paul-Loup aurait-il attrapé un coup de soleil ? Ou "un coup d’amour, un coup de je t’aime" pour la Belgique au point de quitter l’île ? Car l’inventeur du western financier en littérature (Cash !, Money…) s’installe, aujourd’hui, dans notre capitale, peut-on vous révéler en exclusivité !

Hier , Paul-Loup Sulitzer a signé, ravi, les papiers de son appartement bruxellois. Mais sans pour autant, nous glisse-t-il, abandonner l’île Maurice. La pluie et le froid lui manquaient-il ? Plus qu’une affaire de climat, c’est davantage une affaire… d’affaires qui a motivé ce déménagement de Paul-Loup, à 70 ans. Histoire de "centraliser mes affaires entre Bruxelles et Lisbonne", nous confie-t-il. "Et aussi, Bruxelles, est plus près de Paris". 1h20 de Thalys contre une dizaine d’heures de vol : le temps c’est de l’argent. Mais pas seulement. Car l’écrivain et homme d’affaires connaît très bien la Belgique. Il y a conservé des amitiés, notamment avec Elio Di Rupo, nous disait-il dernièrement. "J’ai beaucoup d’amis ici, des gens de talent, intelligents. Et puis en Belgique, les gens sont plus ouverts. Je préfère aujourd’hui la Belgique, pour son état d’esprit, à la France ! Je ne serais pas à Maurice, je serais venu m’installer en Belgique !"

Deux mois plus tard, il l’a fait ! C’est donc à Uccle que Paul-Loup a élu domicile, dans un appartement de 100 mètres carrés, après en avoir visité des dizaines d’autres.

On ignore cependant si ses nouveaux voisins renommés - l’animateur Arthur et le milliardaire Bernard Arnault, pour ne citer qu’eux - lui prêteront main forte pour son emménagement…