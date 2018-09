Première apparition ensemble pour la duchesse de Sussex et sa mère Doria Ragland qui l'a rejointe, ainsi que Harry, pour le lancement d'un livre de recettes communautaire.





C'était le premier déjeuner officiel organisé par Meghan depuis son mariage en mai dernier. Et pour lancer "Together : Our Community Cookbook", le livre de recettes qu'elle a aidé à mettre sur pied avec les survivantes de l'incendie de la Tour Grenfell, à Londres. Un drame qui avait causé la mort de 71 personnes en juin 2017.

A Kensington Palace, Meghan s'est jointe aux femmes de la cuisine communautaire de Hubb et les a aidées à préparer un repas de poulet au curry de noix de coco, de masala aux aubergines et de chapatis. Et pour ce faire, elle a pu compter sur l'aide de sa maman.

La princesse a aidé à faire des chapatis et à faire griller des keftas sur un gril sous une grande tente installée dans es jardins de Kensington Palace. Dans un discours aux invités, elle a qualifié le projet d'"énorme travail d'amour" : "Je venais tout juste d'emménager à Londres et je me suis sentie immédiatement accueillie par les femmes de la cuisine ", a-t-elle souligné, avant de remercier pour "la chaleur et la gentillesse" des femmes, et exprimer sa fierté de vivre "dans une ville aussi multiculturelle" que Londres.

© AP



Meghan et Harry se sont ensuite joints aux femmes cuisinières et leurs invités et ensemble, ils ont profité du festin qui venait d'être préparé.

Mais auparavant, Meghan avait tenu à présenter sa mère à toutes ces femmes du Hubb qui l'ont tellement inspirées cette année, comme le montre ce tweet du magazine anglais People.