Il semblerait que le chanteur et son épouse ne fassent pas les choses à moitié...

En septembre dernier, la grossesse du mannequin Helen Lasichanh était officialisée lors de la présentation du parfum Chanel N°5 L’Eau à Hollywood. Son ventre rond ne pouvait plus être caché. Il faut dire que Pharrell Williams reste très discret lorsqu'il s'agit de sa vie privée. Du coup, c'est la surprise lorsqu'on apprend que le chanteur est papa déjà depuis début janvier et de triplés. «Pharrell, Helen et Rocket Williams ont accueilli des triplés. La famille est enchantée et en bonne santé», a communiqué une représentante de la star au magazine People. Reste plus qu'à savoir si Rocket (8 ans) est l'heureux grand frère de petites filles ou petits garçons, ou les deux.

Une année qui débute plutôt bien pour Pharrell Williams puisque son film "Les Figures de l'ombre" vient de remporté un prix lors de la cérémonie des SAG Awards.