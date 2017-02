Il n’est jamais trop tard pour goûter à nouveau aux joies de la maternité. Le célèbre critique rock et ex-juré de La Nouvelle Star Philippe Manœuvre l’a bien compris. À 62 ans, le rédacteur en chef de Rock&Folk est devenu papa de la petite Lily Rock, un prénom qui prend tout son sens quand on connaît la passion que Philippe Manœuvre et sa femme Candice pour le rock’n’roll. Ce bébé vient donc agrandir la famille déjà composée de Manon, 29 ans, et Ulysse, 5 ans.