À 63 ans, l'un des James Bond les plus célèbres revient dans une série télé,. En attendant qu'elle débarque dans nos contrées, Pierce Brosnan revient sur les moments forts de sa carrière en 007…





Un grand Bond en dehors

"Je n’ai jamais démissionné ! On m’a démissionné. Nuances. Lorsque j’ai évoqué la possibilité de tourner un cinquième 007 avec la production, tout le monde semblait partant. Y compris les instances dirigeantes. J’avais néanmoins précisé que je m’arrêterais à cinq et qu’il ne fallait pas compter sur moi pour poursuivre cette aventure. Il était, à mes yeux, important d’être honnête. C’est en tout cas comme cela que je fonctionne. Malheureusement, certains ne l’ont pas entendu de cette oreille. Alors que nous étions encore en pleine négociation avec les producteurs, j’ai reçu, un après-midi, un appel de mon agent qui m’informa que les discussions s’arrêtaient là. En d’autres termes, que je ne jouerais plus jamais James Bond. Bien entendu, vous imaginez que j’ai essayé de comprendre pourquoi… En vain. Difficile de connaître la vérité à Hollywood. C’est l’omerta, la loi du silence. J’ai insisté. On m’a mené en bateau. J’ai donc pigé le message. À l’évidence, on ne voulait plus de moi. Je me suis résigné."

Pas d'amertume

"Bond m’a apporté gloire, confort matériel et un filet de sécurité très agréable lorsque vous êtes acteur. Sans 007, je n’aurais jamais pu produire mes propres films. Sans lui, je n’aurais jamais pu acquérir une telle liberté ! Maintenant où que j’aille, quoi que je fasse, désormais, pour le commun des mortels, je serai James Bond pour toujours. Je suis marqué au fer rouge et j’en ai pris mon parti. J’aurai beau expliquer à mes fans que ma bagnole n’est pas équipée de lance-roquettes, que ma montre ne fait pas fax et récepteur, que mon stylo n’a jamais capté les satellites géo-stationnaires et que ma secrétaire ne s’appelle pas Money Penny… les inconditionnels feront toujours l’amalgame ! Ce mélange acteur/personnage a provoqué d’ailleurs parfois des situations que je qualifierai de tragi-comiques. Une anecdote : je survolais les Fidji dans un petit avion avec mes enfants, quand soudain le pilote se retourna vers moi en me disant le plus naturellement du monde : Monsieur Bond, à vous de jouer ! Prenez le manche … Le type pensait me faire plaisir. Je vous laisse imaginer sa déconvenue lorsque je lui répondis que je n’y connaissais strictement rien en matière d’aéronautique. Le gars me rétorqua alors : C’est pourtant bien vous que l’on voit aux commandes d’un avion de chasse ? Vous savez dans la scène d’introduction de Tomorrow never dies …"

(...)

