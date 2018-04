People Comme chaque année, le magazine américain "People" dévoile celle qu'il a choisie comme étant la femme la plus belle au monde. La chanteuse Pink et ses deux enfants ont l'honneur de faire la "cover" du numéro spécial de People qui, cette année, change de nom...

En effet pour cette édition, "The Most Beautiful People" devient "The Beautiful Issue", le célèbre magazine visant à changer la perception de la beauté et à en embrasser tous les types, peu importe la morphologie ou la couleur de peau. "Ce n'est pas un concours de beauté", explique le directeur éditorial Jess Cagle dans son édito. "Rien d'autre n'a changé. Comme toujours, il montrera de magnifiques femmes (et quelques hommes) de toutes les formes, tailles et couleurs, et célébrera les meilleures qualités de chacun(e): la force, l'humanité et le talent"

Comme la rockeuse maman féministe correspond à tous ces critères, il allait de soi que le magazine la prenne comme modèle !