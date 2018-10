Lunettes de soleil, petites baskets et robe loose : Pippa Middleton ne s'est pas encombrée d'un look apprêté pour sa première sortie dans les rues de Chelsea. James poussait le landau et Pippa tenait un de leurs deux chiens en laisse : l'image du bonheur en famille.

Les photographes ont fait évidemment le siège de la maternité puis de la maison du couple toute la semaine dernière, espérant photographier des VIP venus présenter leurs félicitations. A noter que George, Charlotte et Louis ne sont pas venus rendre visite à leur cousin germain dans la fameuse maternité chic de Londres où la soeur de Kate a donné naissance à un petit garçon dont le nom n'est toujours pas connu. Seul son frère, James a été vu arriver à la Lindo Wing où sa soeur aînée avait également acouché.

Les présentations auront certainement lieu dans l'intimité de Buckhingham. Et entre-temps, on devrait connaître le nom de l'enfant.