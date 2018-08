Sur ce site, il est possible de louer des bijoux architecturaux aux quatre coins du monde.





Et si on louait une maison unique en son genre cet été ? Espagne, Suisse, États-Unis, Australie ou encore Costa Rica, le site PlansMatter, repéré par Grazia, regorge de logements plus incroyables les uns que les autres. La condition ? Avoir été conçue par un grand nom de l’architecture.

Dans les bois en Californie ou suspendu au-dessus de la mer

À la manière d’Airbnb, il est possible d’en être le maître des lieux pour quelques jours ou quelques semaines. « Le but de PlansMatter est de rendre la recherche de trésors architecturaux plus simple et plus commode », expliquent d'ailleurs les créateurs du site, lancé en 2013, à Architectural Digest. Niveau prix, ce néo-ranch californien niché au milieu des arbres coûte 120 dollars (100 euros) la nuit quand ce bijou signé Frank Dixon coûte 434 dollars (370 euros) la nuit. À ce jour, PlansMatter propose 49 biens à la location. Alors, tentés ?