Julia Roberts n’a jamais caché son amour des comédies romantiques. Et pourtant, elle n’en tournera plus.

"Ce n’est pas une question d’âge, mais de ce que le public sait que nous savons", a-t-elle expliqué. En clair, à 50 ans, elle ne s’estime plus "suffisamment naïve et émotionnellement juvénile" pour les rom com. Tout est dit.