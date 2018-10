Emmanuel et Brigitte Macron fêtent ce 20 octobre leurs noces de corail en toute intimité.

Personne ne sait exactement ce que le couple présidentiel a prévu pour son anniversaire de mariage mais une chose est sûre cela devrait apaiser les tensions de ces derniers jours. Le Parisien expliquait en effet que "les murs de l'Elysée avaient tremblé" suite à un coup de colère de Brigitte Macron envers son mari. Excédée par les "affaires" qui encombraient le quinquennat du président, elle se serait même réfugiée dans sa villa du Touquet pour prendre du recul sur la situation. Une version ensuite démentie par Closer qui souligne que le couple présidentiel a un accord : quand Emmanuel est en déplacement à l'étranger, Brigitte rentre volontiers au Touquet pour voir ses enfants et petits-enfants. Quoi qu'il en soit, le "ton monterait parfois" entre les deux. Mais quoi de plus normal après 11 ans de mariage?

Brigitte est en tout cas un véritable pilier pour Emmanuel Macron qui la veut toujours à ses côtés lors des événements importants. Elle a été présente durant toute la campagne électorale et a incarné le rôle d'ange gardien à la perfection, toujours prête à veiller au moindre détail. Les Macron sont fusionnels et toujours là l'un pour l'autre.



S'ils sont si proches aujourd'hui, c'est parce que leur histoire d'amour ne date pas d'hier. En réalité, elle a commencé au début des années 90, lorsque Brigitte était professeure de français. C'est lors d'un atelier théâtre qu'elle rencontre pour la première fois Emmanuel Macron, son élève alors âgé de 15 ans. A l'époque, Brigitte a 39 ans et est mariée. Si leur histoire, pas vraiment du goût de tout le monde, ne se concrétise pas, elle le fera quelques années plus tard. En 2006, Brigitte divorce dans le but d'épouser Emmanuel Macron.



Aujourd'hui, même s'ils doivent souvent faire face aux critiques, ils incarnent un couple plus solide que jamais !