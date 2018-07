L'actrice a répondu aux questions du Parisien alors qu'elle est actuellement en tournage dans le sud de la France pour la prochaine série de France 3 Soupçons.

Présentée comme "libérée" par le quotidien de la capitale, l'actrice de 46 ans explique que l'ancien président de la République a un "humour légendaire", un trait de caractère primordial aux yeux de celle qui compte des dizaines de rôles à son actif. "C’est vraiment quelqu’un de très très drôle et tous les gens qui le côtoient vous le diront. Dans la vie, il me fait beaucoup rire et c’est très important pour moi !"

Et d'embrayer sur la thématique politique, tout en insistant sur la séparation de leurs vies professionnelles respectives. "Ce qui est important aujourd’hui, et je le vois quand on sort, c’est qu’il y a une vraie attente, beaucoup de gens espèrent son retour."

Comme l'expliquent par ailleurs Le Figaro et BFM TV, cette perspective trotte également dans la tête du dernier président français émanant du parti socialiste.