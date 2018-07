David et Victoria vont sortir le grand jeu à l’occasion de l’anniversaire de leur fille, le 10 juillet prochain.





Un vrai cadeau de princesse. L’unique fille de la tribu Beckham va bientôt fêter ses 7 ans et une surprise de taille serait en route.

Harper se passionne pour l'équitation

Selon le Sun, relayé par Paris Match, Harper devrait bientôt être l’heureuse propriétaire… d’un poney. David et Victoria Beckham seraient prêts à débourser quelque 8000 euros pour le quadrupède et une coquette somme pour le meilleur équipement possible. De quoi assouvir sa passion dévorante pour l’équitation. Et nouer une nouvelle amitié.