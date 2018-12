Felipe, Letizia et ses deux filles ont présenté leurs voeux au peuple espagnol. Cette année, la famille a fait dans une simplicité qui étonne.





Comme chaque année, les familles royales dévoilent leurs cartes de voeux. Direction l'Espagne avec Felipe et Letizia qui ont fait le choix de l'authenticité en posant au Parc National de la montagne de Covadonga situé dans le nord du pays. Un décor peu protocolaire et pas vraiment traditionnel qui résonne comme un retour aux sources. Le Roi et la Reine entourent leurs deux filles, Leonor 14 ans et Sofia, 11 ans. On remarque ce petit détail original : Felipe tient un bâton dans sa main droite. Au dos de la carte, on peut lire écrit de la main du Roi : "Avec toute notre affection et nos meilleurs voeux".

Le cliché a été pris au début du mois de septembre dernier. Felipe et les siens étaient en déplacement au Parc National de la montagne de Covadonga pour célébrer le centenaire de ce site national comme le révélait le compte Twitter de la famille royale.