Christian Karembeu, son ex-mari, ne supporte plus qu’elle porte son nom de famille.





Lorsqu’elle épouse le footballeur français Christian Karembeu en décembre 1998, Adriana Sklenarikova prend le nom de son mari. Et c’est avec ce nom que la mannequin d’origine slovaque entre dans le paysage médiatique francophone pour de bon, devenant même le visage de la Croix-Rouge. Mais bien qu’ils se soient séparés il y a maintenant 7 ans, Adriana est restée Karembeu. Ce qui a le don d’énerver l’ancien footeux.

"Cela me dérange énormément"

« Cela me dérange. Je suis le premier à dire basta ! J'ai toujours voulu avoir des relations cordiales et je pense qu'il n'y a aucune animosité entre nous, mais oui cela me dérange énormément. J'espère que nous n'aurons pas à attendre que des juges décident à ce sujet », a déclaré Christian Karembeu lors d’une interview au Matin publiée le 19 avril. Une exaspération affichée qui n'aura que peu de conséquences.

Nom d'artiste

Aujourd’hui remariée à l’homme d’affaires André Ohanian et bientôt maman, rien n’oblige Adriana Karembeu à se séparer du patronyme pour autant : c’est devenu son nom d’artiste. Selon Closer, un papier a en effet été signé entre les deux parties au moment du divorce en 2011 pour assurer qu’elle puisse l’utiliser comme bon lui semble. Nouvelle vie, même nom.