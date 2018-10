Sylvie Vartan n'a pas le cœur à écouter l'album posthume de celui qui fut son époux durant quinze ans, a-t-elle confié via les médias français.

Sylvie Vartan tente aujourd'hui de faire revivre la passion qui l'unissait à son ex-époux, Johnny Hallyday, à travers une série de concerts. Son premier amour, son compagnon de carrière, Sylvie l'a accompagné durant quinze belles années d'amour. Dans sa nouvelle tournée, elle reprend une série de titre marquants du Taulier.

"Il m'était impensable de remonter sur scène sans lui rendre hommage. (...) Sur scène, je le célèbre vivant", confie-t-elle au micro de Nikos Aliagas sur Europe 1 ce mardi. Dans un second entretien accordé à Midi Libre, elle se livre encore davantage sur leur bout de chemin ensemble. "On a tant de souvenirs incroyables, merveilleux, qui nous ont marqués, nous, mais aussi toute une génération. (...) Sur le moment, on était jeunes, on avait cette jeunesse derrière nous, la ferveur, l'enthousiasme, on était dans un tourbillon continuel. (...) On oublie pas ces instants-là."

"Posthume, c'est quoi ce mot?"

L'union de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan donnera lieu à la naissance de David, en 1966. Si la chanteuse âgée de 74 ans agrémente sa tournée d'"incontournables" de son ex-mari, c'est tout naturellement qu'elle reprend 'Sang pour Sang'. "Elle est emblématique pour lui et moi parce que c'est notre fils qui l'a écrite. C'est l'une des chansons qui a le plus marqué sa discographie, apparemment la plus plébiscitée... évidemment jusqu'au dernier disque", poursuit-elle dans Midi Libre. Ce dernier disque, 'Mon pays c'est l'amour', ne lui en parlez pas! L'a-t-elle écouté? "Non, je n'ai pas eu le cœur à la faire", répond-elle à nos confrères. "Je connais tellement les moindres détails de sa voix qu'il m'est difficile de faire abstraction de ce que véhicule ce disque, c'est-à-dire le dernier. Posthume en plus, c'est quoi ce mot? C'est affreux. Cela me glace. Je n'ai pas du tout envie d'écouter. Je n'ai pas le courage de le faire", déclare-t-elle, avant d'ajouter qu'elle le fera "peut-être dans quelque temps, mais comme ça à chaud, c'est impossible".

"Je ne peux pas célébrer Johnny mort"

Choisir les titres interprétés par Johnny pour sa tournée? Cela lui a semblé "difficile", "parce qu'il a fait tellement de chansons extraordinaires", explique-t-elle à Europe 1. Comment a-t-elle choisi alors? Elle a sélectionné des chansons "qui lui parlaient". Il n'y a donc aucun titre issu de l'album posthume de Johnny Hallyday. "Je ne peux pas célébrer Johnny mort. Je ne peux pas penser que c'est son dernier album, que c'est la dernière fois que j'entends sa voix. (...) Il savait lui-même que ce serait son dernier disque. C'est insupportable pour moi. Je ne l'accepte pas", conclut-elle.