Cette comédienne française fait remonter les souvenirs à la surface.

Un vieux carton retrouvé et ce sont des tas de souvenirs qui resurgissent ! S'ils ne sont pas toujours glamour, ils ont au moins le mérite de nous rappeler nos jeunes années, entre bon goût vestimentaire approximatif et coiffure un peu à l'ouest.

C'est ce qui est arrivé à Florence Foresti ! Car oui, c'est bien de l'humoriste qu'il s'agit sur cette photo de carte d'identité. Et celle-ci n'a évidemment pas manqué de la partager sur son Instagram, pour le plus grand bonheur de ces 338 000 followers.

Un post qui a déjà récolté près de 44 000 likes, et en dessous duquel on peut lire "Quand c'était autorisé de sourire". C'est vrai que c'est plus sympa que les portraits "tirage de gueule" obligatoires aujourd'hui...