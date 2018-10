Venus assister au Sommet mondial sur la santé mentale à Londres, le couple s'est montré très intéressé par les thèmes abordés lors de l'événement.Le prince William a aussi taquiné sa femme sur ses performances artistiques, faisant rire toute l'assemblée et surtout Kate.





C'est un événement qui leur tenait à coeur à tous les deux : le mardi 9 octobre, s'ouvrait le Sommet mondial sur la santé mentale au County Hall de Londres. Le prince William et la princesse Kate ont toujours été très investis tous les deux dans ce domaine, comme le prince Harry d'ailleurs. Ils n'ont eu de cesse toutes ces années passées de briser le tabou des maladies mentales, en en parlant, en invitant des spécialistes et des malades au Palais, ...

Le couple n'a donc pas manqué l'ouverture de ce sommet, montrant une belle complicité pour cette première sortie en public depuis la naissance de Louis.

© REPORTERS



Et pour Kate, un style élégant qui lui allait comme un gant. Pour assister à cette journée, la duchesse de Cambridge avait choisi une robe de Emilia Wickstead qu'elle avait déjà portée en 2017 lors de son voyage officiel en Allemagne. Les observateurs royaux s'en souviennent encore : c'était celle qu'elle portait juste avant de révéler sa troisième grossesse. Et on peut dire qu'elle a eu raison de la ressortir de son dressing, elle était radieuse en lilas.





"C'est elle l'artiste de la famille"

Kate a pu rencontrer avec son mari le peintre Dairo Vargas. Tous les deux ont été invités par l'artiste à donner un petit coup de pinceau sur sa toile, histoire d'y ajouter une touche toute personnelle. Ce qui n'a pas manqué de faire sourire le prince William qui s'est galamment effacé pour que Kate prenne le pinceau en premier : "C'est elle, l'artiste de la famille", a-t-il affirmé.

La jeune femme n'était pas vraiment de cette avis et a cherché un petit moment où apposer son "style" pictural pour que cela n'affecte pas l'ensemble. "Où pouvez-vous cacher ça ?", a-t-elle même plaisanté. Regardant ça, le prince William a souligné son geste d'un "C'est comme ça que tu ruines le tableau !", faisant rire l'assemblée et sa femme en particulier. Avant de rattraper sa raillerie en prenant lui-même le pinceau tout en ajoutant : "Non, c'est probablement avec ça que l'on va ruiner l'oeuvre".

Dairo Vargas, n'a pas semblé de leur avis : "Je crois que je vais laisser leurs contributions intactes", a expliqué le peintre, au magazine People.

Mais c'est l'importance du sommet qui doit être retenue et soulignée par la venue du couple princier britannique. Lors de cet événement qui se tient les 9 et 10 octobre, dirigeants politiques, innovateurs, experts scientifiques, décideurs et membres de la société civile se rassemblent pour partager les approches les plus efficaces et les plus innovantes en matière de santé mentale et de handicap psychosocial.

Kate a retrouvé la forme

Pour sa deuxième sortie officielle, Kate Middleton a prouvé qu'elle avait retrouvé la forme et l'énergie après la naissance du troisième Royal Baby.