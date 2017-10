Enceinte de son troisième enfant, Kate Middleton, avait annulé ses obligations durant le début de sa grossesse. Sujette à de fortes nausées et vomissements (elle souffre d’hyperémèse gravidique), elle ne pouvait pas représenter la famille royale britannique lors de divers événements.

Ce 10 octobre, elle est apparue publiquement pour la première fois depuis l’annonce de sa grossesse, il y a un mois. Radieuse, enthousiaste et à l’écoute, la jeune femme a rencontré divers acteurs qui œuvrent pour l’amélioration de la santé mentale en Grande-Bretagne. Si l’occasion était de parler d’un sujet qui tient à cœur au Duc de Cambridge et au Prince Harry, tous les regards étaient également tournés vers le ventre - pas encore arrondi - de la Duchesse de Cambridge. Elle portait, ce soir-là, une longue robe bleue en dentelle (Temperley London), assortie au costume de son époux, le prince William. Des escarpins à hauts talons et une pochette noire, assortie au nœud de la robe complétaient sa silhouette.