70 ans cela se fête ! Raison pour laquelle la reine Elizabeth a donné ce 14 novembre un dîner à Buckingham Palace pour l’anniversaire de son fils le prince de Galles. Hélas pour le grand public, point de photos de l’atmosphère régnant au dîner, ni du menu servi aux convives. Les rares photos prises ne montrant que les invités arrivant rapidement en voiture et ne permettent donc pas d’admirer les tenues des dames.

Seule une photo du prince Charles et de son épouse quittant leur résidence de Clarence House a été diffusée. On a quand même pu apercevoir l’élégant chignon de la duchesse de Cambridge et les longues boucles d’oreilles en diamants de la duchesse de Sussex.

Du côté du Gotha, on relevait les présences du roi Philippe et de la reine Mathilde, du roi Harald, de la reine Sonja, du prince héritier Haakon et de la princesse héritière Mette Marit pour la Norvège.

