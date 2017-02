People Depuis qu'elle est en couple avec le prince Harry, Megan Markle subit ce que Kate Middleton et d'autres ont vécu avant elle : la traque des paparazzi. Finies les soirées ou le shopping dans l'anonymat le plus total, désormais, la jeune femme est scrutée par les photographes.

Pourtant, le couple parvient à rester discret. Ou presque. Une première photo du couple est sortie dans le tabloïd anglais The Sun mi-décembre. On y voit Harry et Meghan se balader main dans la main dans les rues de Londres.

The Sun remet le couvert cette semaine en publiant des photos des amoureux aux abords d' un club privé de l’Ouest de Londres.

En revanche, on ne sait toujours pas si l'actrice s'est installée à Kensington.