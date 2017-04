On avait suivi il y a peu la transformation de sa soeur, Paris en jeune fille blonde et solaire, mannequin à ses heures. Mais que devient Prince Micheal Jackson I ? Agé de 20 ans depuis le 13 février, le jeune homme a toujours voulu perpétuer la mémoire de son père.

Pas en tant qu'artiste car il ne sait ni danser ni chanter mais au travers de sa maison de production King's Son Productions. Il poursuit l'oeuvre philanthropique de son père avec sa fondation Heal Los Angeles, qui vient en aide aux enfants victimes d'abus sexuels et aux personnes sans domicile. Son ambition professionnelle ? Devenir un jour «réalisateur, producteur, scénariste et comédien». Il a déjà presté comme acteur pour la série 90210 et comme correspondant pour les émissions Entertainment Tonight et E! News. Et il entend bien poursuivre dans cette voie !

Prince Michael I est le premier enfant biologique du chanteur et de Debbie Rowe, qui a été son épouse de 1996 à 1999. Sa fortune est estimée à 100 millions de dollars, tout comme son frère Prince Michael II, dit Blanket, et sa soeur Paris.

Depuis tout jeune, il affiche un certain embonpoint qu'il a récemment perdu, comme on peut le voir sur les photos. On le l'avait plus vu avec une petite amie depuis quelque temps, y aurait-il de l'amour dans l'air ?