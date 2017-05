C’est la guerre entre Johnny Depp et son ancien agent, The Management Group. La société réclame à l’acteur 4,2 millions de dollars qu’elle lui aurait avancé quand il n’était plus capable de rembourser un emprunt en raison de ses dépenses pharaoniques, tandis que la star réclame 25 millions de dollars en justice à son ancien représentant pour mauvaise gestion de ses fonds.

Cela pourrait n’être qu’une banale histoire de gros sous de plus si The Management Group n’en avait pas profité pour régler ses comptes dans la presse et dévoiler la face cachée de la star au cachet record (90 millions de dollars pour Pirates des Caraïbes 5 : la vengeance de Salazar). Ce week-end, par la voie de son avocat, Michael Kump, TMG ne s’est pas contenté de demander à ce que Johnny Depp passe une expertise psychiatrique. Il a aussi révélé ses petits et très dispendieux secrets de tournage. Ainsi, il dépenserait des centaines de milliers de dollars pour un ingénieur du son dont la seule tâche serait de lui dire ses répliques dans l’oreillette, afin de ne pas étudier ses textes. "Depp insistait pour qu’on verse des provisions annuelles à cet ingénieur pour qu’il ne doive plus rien mémoriser de ses dialogues", écrit l’avocat dans sa plainte.

Et ce n’est pas tout. L’avocat qualifie aussi le comédien de menteur. "Les 45 pages de plainte de Depp contre TMG, remplies d’allégations manifestement fausses et frauduleuses, n’ont été rédigées que dans le seul but d’éviter la saisie non-judiciaire de ses biens, ce qui constitue un nouvel exemple de son habitude de mentir et de tromper pour éviter la responsabilité de ses actes."

Selon TMG, Johnny Depp, qui aurait perçu 650 millions de dollars au cours de sa carrière, serait endetté à hauteur de 40 millions de dollars en raison de "son trouble d’achat compulsif".

Ce à quoi la star réplique dans le Wall Street Journal : "Pourquoi ne m’ont-ils pas viré si j’étais si incontrôlable ? J’ai bossé très dur, pendant de nombreuses années, et j’ai fait confiance à plein de gens. Certains d’entre eux m’ont clairement lâché."

Les tribunaux vont avoir du boulot dans les prochaines semaines. Mais en attendant, l’image du plus célèbre Pirate des Caraïbes est quand même sérieusement écornée.